高雄「大福興彩券行」開出刮刮樂200萬＋賓士，店家從白天到黑夜人潮絡繹不絕，刮刮樂銷售漲幅約3成。（業者提供）

高雄1名年近50歲男子，從沒買過刮刮樂，但今年領完年終獎金後，新春期間心血來潮特別找了1家供奉觀世音菩薩、「感覺很旺的」彩券行挑選2000元刮刮樂，未料一舉中了200萬元及1台賓士車，讓他開心直說：「觀世音菩薩真的太靈驗了！」

開出大獎的是高雄「大福興彩券行」，彩券行代理人郭國民表示，這名幸運的客人先是買4張「2000萬超級紅包」，中了6000元，隔日再到店裡換3張，中了4000元，他再換2張，其中1張刮到1個汽車圖案，下面印著「2,000,000」。

高雄「大福興彩券行」開出刮刮樂200萬＋賓士，中獎男直呼「觀世音菩薩很靈驗」。（業者提供）

高雄「大福興彩券行」供奉神像，很多顧客買了彩券會誠心向菩薩拜拜保佑中大獎，希望店家能開出更多大獎。（業者提供）

不過，該男第一時間不解地問店員，「小姐，我刮到一台車子圖案，下面寫200萬，這樣有中獎嗎？」店員拿起彩券確認後告訴他：「先生，你中了200萬元和1台賓士休旅車啦！」中年男子聽聞才恍然大悟中了大獎，頻頻直說「你們店太厲害了，觀世音菩薩太靈驗了！」店家也馬上放鞭炮慶賀開出大獎。

郭國民指出，今年「2000萬超級紅包」獎項是有史以來最多，因此有許多民眾集資買整本回去刮；加上店址鄰近光榮碼頭，也有許多看黃色小鴨的客人來店試手氣，帶動買氣，從白天到黑夜人潮絡繹不絕，刮刮樂銷售漲幅約3成，很多顧客買了彩券會誠心向菩薩拜拜保佑中大獎，希望店家能開出更多大獎。

中年男子向店家透露，他是一般勞工階級，從以前到現在都沒想過要買刮刮樂，日前看到廣告說今年2000元的刮刮樂獎項增多，才覺得今年過年可以試試手氣，特別到成功一路上最會開大獎的彩券行挑選刮刮樂，「因為你們店每年過年都大排長龍、一直開大獎，觀音佛祖很靈驗，所以才想到這裡買。」

台彩指出，「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元＋賓士休旅車、1000個100萬元。統計至2月13日，已刮出3個2000萬元、5個200萬元＋賓士休旅車、170個100萬元。