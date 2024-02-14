全台社區大學建構貼近社區的多元學習設計，讓「社大小旅行」的走讀共學蔚為風尚。依社區大學全國促進會112年調查，計有60所社區大學，136條路線，路線類型包含文史、藝術、產業、生態、傳統技藝、地方創生等，讓民眾一起透過小旅行，認識社區、參與社大。

全台社區大學致力探索在地環境、歷史、文化、產業，藉由走出教室，進入社區，透過與社區的人事物互動，逐步建構貼近社區的多元學習設計，而「社大小旅行」的走讀共學廣受民眾喜愛。

教育部表示，「社大小旅行」路徑的產生是由社大講師、社大學員及社大工作者以社群共學的模式，透過田野調查、導覽培訓、課程設計、協同教學、成果發表，共同耕耘、形塑而成。現在全國有136條「社大小旅行」路線，全促會精選推薦其中15條路線，能讓民眾更體會社大精神。

新北市永和社區大學之「當楊三郎遇見楊三郎」，從楊三郎美術館走到仁愛公園音樂家楊三郎雕像，沿途有很多精彩的故事，代表不同時期的永和，可以一窺永和的發展歷史。

嘉義市嘉義社區大學之「閱讀走踏嘉義學」，從漫步於嘉義市巷弄間，隨處可見由阿里山檜木搭建的木構建築，城市的氣息充斥林業興衰故事，是居民的共同回憶。

台臺中市后豐社區大學之「圳路漫漫-葫蘆墩圳300年走讀」，葫蘆墩圳是豐原生命之河，面對孕育生命，造就地方蓬勃發展，小旅行將帶領民眾認識葫蘆墩圳開發文史、豐原近300年媽祖廟、青創店家、豐原糕餅文化。

宜蘭縣羅東社區大學「BIKE宜蘭媽祖古廟 騎求平安」，由羅東社區大學、宜蘭社區大學共同合辦，帶領參加者騎乘自行車繞境蘭陽平原，藉由造訪宜蘭縣7間媽祖古廟、聚落、農田、水路、海濱等，感受宜蘭平原人文與自然的美好。