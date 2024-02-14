俗稱殲-35的FC-31艦載戰機

一連串照片顯示，1架黑色的中國殲-35 隱形艦載戰機的實體原型機已在「遼寧」艦（CV-16）航母上進行了測試。

據《動力》（The Drive）網13日報導，照片除了顯示殲-35在成為前線海軍戰機上有新進展外，還透露它在中國兩艘現役航母上作業的可能性。「遼寧」和「山東」艦並未配備彈射裝置，採用的是滑躍式甲板。先前廣泛認為，殲-35 是為配備彈射器和攔阻裝置的新型航空而量身訂製。

儘管無法證實照片的真實性，但看來逼真，並從好些不同的角度拍攝。網上瘋傳的照片顯示，這架殲-35實物模型停在「遼寧」艦甲板末端，而航母則停泊在港口，似乎正按照計畫進行大修。雖然美國海軍會利用實機進行甲板測試，但中方似乎較偏好用原型來進行測試。

Mockup Of China’s Stealthy J-35 Fighter Appears On Unexpected Aircraft Carrier



The mockup has been noted on the carrier Liaoning, which notably lacks the catapult launch gear that the J-35 was expected to work with.



Story:https://t.co/EZqcV7DeJU — The War Zone (@thewarzonewire) February 13, 2024

無論殲-35最後會先上哪艘航母，都將標誌著相對於殲-15 的重大進展，至少在技術上是如此。雖然殲-35仍為原型，但如今似乎已進入下一個測試階段，也就是實際登上航空母艦。此外，要是「遼寧」和「山東」艦要繼續服役很長一段時間，那麼部署殲-15的滑躍式短程起飛/攔阻索回收（STOBAR）後繼機或許很理想。如果「福建」艦出現任何嚴重延誤，這會格外有利，因為在這種情況下，隱形戰機可以在前兩艘航母上執行任務，以降低風險。

目前中方「遼寧」和「山東」艦都只使用殲-15艦載戰機，原本廣泛認為，殲-35是專為擁有「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）裝置的「福建」艦而設計。拜彈射起飛之賜，固定翼飛機能搭載更重的燃料和武器起飛，也能輔助如空警-600預警機等種類更繁多的軍機起飛。