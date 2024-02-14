「甜心教主」王心凌以甜美形象深受粉絲喜愛，因參加陸綜《乘風破浪》重現經典歌曲〈愛你〉再翻紅，成功掀起一波回憶殺。近來忙於巡演的王心凌也回到老家過春節，沒想到被外甥出賣41歲的無修圖美照，讓王心凌真實美貌曝光，許多網友直喊：「阿姨也太萌！」、「現在是我的小阿姨了」、「真的好羨慕！」

最近一名男網友在臉書透露自己第一次跟著媽媽回娘家，就遇見大驚喜，興奮表示：「第一次就遇到王心凌『小』阿姨和姑婆。」從他曬出的照片中，可見王心凌身穿白色上衣與灰色西裝褲，簡約不失時尚，她將頭靠在對方肩上更顯小鳥依人，仔細看臉蛋未施脂粉，依舊白嫩凍齡，完全看不出已經41歲。

王心凌新年回家鄉真實模樣被曝光。（圖／臉書）

照片曝光後，許多網友紛紛羨慕直喊：「為什麼是王心凌！」、「可以要個簽名嗎？」、「羨慕嫉妒恨啊！」、「我也想跟阿姨拍照。」、「我也要去 我要跟她一起跳愛你」、「你的阿姨也太美了吧！」

事實上，王心凌因參加陸綜《乘風破浪》重現經典歌曲〈愛你〉再翻紅，去年10月推出新專輯《Bite Back》，獲全亞洲電台、數位等超過60個排行榜冠軍，時隔5年再拿下五大唱片銷售排行榜的冠軍，成績亮眼，這對王心凌來說是一大鼓勵，她也相當感謝粉絲一路以來的支持。