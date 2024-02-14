澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）13日表示，他將在本月於阿布達比會見中國商務部長王文濤，爭取中方取消對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的進口限制，並稱要與其討論澳籍作家楊恒均被判處死緩的問題。他強調，澳洲政府對相關間諜指控感到「震驚」，但該事件應不會導致兩國關係脫離恢復的軌道。

法瑞爾在接受澳洲廣播公司採訪時指出，澳洲政府正在持續推動中方取消所有影響到澳洲對中出口的貿易障礙，稱「期待在本月世貿組織（WTO）會議上與王文濤部長進行有建設性的對話」。此次WTO會議將在26日至29日在阿聯首都阿布達比舉行。

法瑞爾說，王文濤很喜歡澳洲紅酒，已經邀請他到自己在南澳克雷爾谷的私家葡萄園品酒。但他也強調，若中國在3月31日對澳洲紅酒的調查結束時還不取消關稅，澳方將在WTO延長對中國的起訴。「我們將立即恢復在世貿組織的法律行動，我們已經非常明確地向中國當局表明了這一點。」

自2020年5月，澳洲發出呼籲，要求對中國展開獨立的新冠病毒溯源調查起，北京對澳洲大麥加徵高達80%的關稅，後又禁止進口澳洲部分肉類產品。其後，中國對澳洲的木材、棉花和銅實施制裁及其它貿易限制措施，並將龍蝦和葡萄酒等產品列入抵制清單，給澳洲造成大約200億美元的損失。

但中澳關係在2022年5月艾班尼斯新政府上任後開始緩解。2023年11月，艾班尼斯訪中，加快了兩國關係恢復的速度。到目前為止，中方已經取消了大部分加徵在澳洲產品上的進口限制，但葡萄酒、龍蝦和肉類的限制尚未取消。

2021年6月，澳洲就中國對其葡萄酒加徵218%關稅一事，向WTO提出上訴，但在去年10月，中方開始對這類關稅展開為期5個月的審查之後，澳方決定暫停上訴行動。外界預期，中方會在調查於3月31日結束時取消這項關稅。

此外，法瑞爾在談到楊恒均事件時表示，「澳洲政府對這一判決和對楊恒均先生的處罰感到震驚，但是我們已經走上了穩定與中國政府之間關係的進程。我們會繼續推進這個程序」。

出生在中國的楊恒均是一位高調的澳洲籍民主派網紅，談論中國和美國政治。他從1989年到1999年是中國國安部的雇員，於2019年1月與妻子訪問中國期間被捕，被控為某個中國沒有公開點名的國家從事間諜活動。在對楊恒均3年閉門審判後，中國宣佈將其判處死刑，緩期執行。相關細節一直未公開。

楊恒均被判死緩的消息公布後，艾班尼斯6日在坎培拉向媒體表達對中國的沮喪、絕望和懊惱，以及對該判決的憤慨。他強調，澳方將繼續進行最強烈的交涉，並在所有層級進行交涉，「直接、明確和毫不含糊地回應中國的嚴酷行動」。