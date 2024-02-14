從事教育生涯近30年，劉秀慧從一名單純的體育老師，陰錯陽差轉入中介教育，在苗栗縣建國國中慈輝分校擔任主任時，她無私的奉獻讓無數有中輟之虞的孩子被緊緊拉住，不至於出軌。劉秀慧最近被教育部選為教育家人物典範。

來到慈輝班的孩子，是因為家境弱勢、家庭失能、經濟貧困，或是有家暴等種種的因素，才導致他們在正常學校裡無法適應。為了不使他們中輟學習，慈輝班成為他們繼續學習技能的場域，也期盼他們能在慈輝班裡找到家庭的溫暖，孩子獲得彌補缺失的愛以後，漸漸能夠開始愛上學習，回歸到一般的教育體系。

「慈輝分校是一所住宿型的學校，老師與學生的生活非常密切。」每位慈輝班的老師就像貼身褓母，學生周一到周五住校，早上起床梳洗以後，下到一樓就是教室，開始上課。

劉秀慧每日照顧這群極為弱勢又超有故事的孩子，時常要忙到晚上8點半以後，晚上再由輔導員接手，隔天一大早又忙碌不已，如此日復一年，這樣生活已經長達近10年。

「有的孩子家裡是低收入戶，甚至連遮風避雨的基本條件都談不上。」劉秀慧觀察到許多孩子認為大人不喜歡他們，認為將他們棄之不顧，普遍有強烈的被剝奪感。

為了讓孩子不要走偏，還能繼續接軌學習，慈輝分校為孩子開設了實用技能導向的課程，聘請職校師資到學校裡開設中式點心、西式烘焙、美容美髮、電子電機等職群課程，為孩子在學習階段培養一技之長，也鼓勵他們參加技藝競賽，透過多元才藝的成績來取得升學資格。

回首這幾年來的心路歷程，劉秀慧談起這群孩子，心態已經完全轉變，對自己的工作甘之如飴。「我總是告訴孩子們只要做好三件事：好好吃飯，吃到飽，吃到撐也沒關係；第二是好好睡覺，第三是好好學習。」劉秀慧不要求孩子多有成就，只要人生是幸福的就好。