有益於眼睛健康的好食材(製圖/中時新聞網)

根據統計，台灣50歲以上人口中，高達6成患有白內障，為長者常見視力殺手，但隨著現在接觸3C產品時間增加，此疾病已有年輕化趨勢。對此，眼科醫師羅英源分享，想延緩白內障症狀，飲食方面可多吃柑橘類水果、深綠色蔬菜、堅果和種子，以及富含Omega-3脂肪酸的魚類。其中他提到，缺乏維生素A會提升白內障風險，可攝取橙色和深綠色蔬菜，皆為此營養素的優良來源。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，想延緩白內障發展，吃對食物也有幫助，並盤點以下4款有益於眼睛健康的好食材，值得民眾參考：

1、柑橘類水果：維生素C是強大的抗氧化劑，有助於保護眼睛免受自由基的損害。柑橘類水果、草莓等都是維生素C的良好來源，有助於維持眼部組織的健康。

2、深綠色蔬菜：缺乏維生素A會提升白內障的風險，食物方面可多攝入胡蘿蔔、南瓜、菠菜等橙色和深綠色蔬菜，都是維生素A的優良來源。

3、堅果和種子：杏仁、核桃和亞麻籽富含抗氧化物質，有助於減緩眼部組織的氧化過程。適量攝取堅果和種子，有助於維持眼睛的整體健康。

4、魚類：富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鮭魚、沙丁魚和鯡魚，對維護眼部健康至關重要。這些脂肪酸有助於保持眼睛組織的靈活性，能減緩白內障的進展。

天主教輔仁大學附設醫院眼科醫師張耘嘉先前表示，想延緩白內障的發生，除了眼藥水之外，避免陽光的直射、服用抗氧化食品，皆有一定程度的幫助，像是平常可以藉由戴帽子、配戴全視線眼鏡或使用防光的物品，都能夠保護水晶體過度接觸紫外線而造成磨損。

此外，張耘嘉提醒，糖尿病患也要注意控制病情，有服用類固醇藥物者也要注意不要過量，最好配合醫囑來使用，因為年齡的增長無法控制，所以可透過外在的預防措施，來加強水晶體的「使用年限」延遲老化。