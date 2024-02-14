税務局表示，李女經濟拮据、領有身障手冊，且是公所核定的中低收入戶，靠著補助款及打零工收入勉強維生，心急如焚的李女不捨父親留下的農地走上法拍命運，自責卻又束手無策，稅務局主動採寬緩分期繳稅措施，協助保住祖產。

稅務局指出，李女出生不久父母就離婚，靠父親務農收入扶養長大，家境並不寬裕。因父親身體狀況欠佳，李女國中時就已打工幫忙分擔家計。

李父過世20年來，李女長期在外謀生，不知道爸爸留有土地，也沒有辦理繼承登記，累計欠繳地價稅5萬多元。稅務局代李女向國稅局申報遺產稅及地政事務所辦理繼承登記，完成不動產繼承登記程序，已準備交法務部行政執行署新竹分署拍賣。

稅務人員現場勘查土地時，發現土地是持分，加上李女長期在外，土地被長期占用，近期周邊環境發展不錯，目前農地被占用種菜，占用人稱父輩就耕作使用，有購買意願。

但李女說，再好的價格，都割捨不了「阿爸的菜園」承載的父女點滴回憶。李女目前靠著每月的身心障礙及中低收入戶補助約8千多元及打零工收入勉強維生，面臨經濟困境，處境堪憐。稅務局採取寛緩關懷措施，協助分期發單繳納，李女皆有依限繳稅，免除土地被法拍命運。

稅務局說明，李女戶籍一直設在老家，每年稅單都寄戶籍地址，因李女長期在外工作，稅單採寄存送達方式，由郵政人員將送達通知書貼在門首或留置信箱，通知李女向郵局領取稅單。

稅務局積極透過多方管道聯繫上李女，通知有繼承的土地要被法拍，李女才得知父親留有近90坪土地，又驚又喜，並已幫她完成繼承登記，考量李女經濟狀況，協助分期繳稅，保住祖產不被強制執行。