一名女網友在臉書社團「匿名3公社」貼文抱怨，她的一個男生朋友獨資開了2間鐵板燒店，春節期間也都在工作，昨天大年初四（12日）約她去宜蘭玩，但她覺得很奇怪，對方開的是一輛不到100萬的「H牌」便宜小車，明明有錢可買好一點的。

女網友還說，當然知道對方在追她，所以前陣子有暗示好幾次，要他換一輛安全性好一點，但對方似乎都沒把話放在心上，不是說一定要買多名貴的車，但至少安全性考量要擺第一吧，跟他認真講事情，竟然還貼笑臉圖。

網友紛紛留言表示，「還沒追到就要坐好車，追到了就要住豪宅⋯呵呵」、「千萬別給他機會，他怎麼能聽不懂你的暗示，千萬千萬別跟他出去，直接拒絕他，他不該那麼倒霉…啊」、「不該把時間浪費在妳身上才對，他值得擁有更好的人」。

「好好笑 ，小車就不安全嗎？不想坐就算了，還叫人家要換車？公主病嗎？」、「要好的車自己買呀？強迫別人買幹嘛」、「追妳而已就要換車？那追到了要身家嗎？」、「妳頂多也只是女朋友而已，不管他有沒有那個經濟能力，憑什麼人家要聽妳的換車？」。