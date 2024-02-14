過年期間不少家長會帶孩子出遊兒科醫師徐嘉賢表示，過年到處都可聽到家長喊「我數到三！」，超熟悉的管教聲讓他忍不住笑出來，貼文引起網友討論，不少家長爆共鳴，數不清過年吼了幾次「我數到三」，但熊孩子只有這樣才乖，真的沒辦法。

兒科醫師徐嘉賢昨在臉書粉專上分享，趁著過年休假出去玩，結果不管到哪裡都能聽到家長喊「我數到三！」超熟悉的管教聲讓他忍不住笑出來，且過年走在路上，明明不認識那些路人，但都可以清楚知道路人小孩的全名，真的是毫無隔閡。

貼文引起網友討論，不少家長笑翻直呼，「過年出去講超多次」、「在遊戲區喊123，可能所有小孩會瞬間不敢動」、「沒有數到三的童年是不完整的」、「沒辦法！熊孩子只有聽到這三個字才會提高警覺」。另有媽媽表示，常用的管教金句還有「我生氣了」、「你在做什麼」及「再吵就叫警察杯杯把你抓走」。

徐嘉賢也在留言處表示，最扯的是「我數到三」在世界各地都可以聽得到，只是說的語言，會隨著國家不同而改變。