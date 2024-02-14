今天年初五（14日）是迎財神的重要日子，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，初五可選吉時打開家中燈具，時間至少持續15分鐘，替財神指路上門，另外還分享拜財神需準備的物品，例如糖果、發粿及橘子等，都有吉利的意思。

艾菲爾老師表示，初五可迎財神、富神、貴神、祿神、喜神入宅常住，習俗中說的初五開工日，其實指的是「神祇」開工，神仙回天庭過年，初四才返回人間，做好準備後在初五恢復上班日，玉皇大帝則會派神佛界的「總財神」來到凡間檢查。

民眾拜財神時，需準備象徵甜蜜、吉利的糖果丶大發利市的發粿丶大吉大利的橘子，供品若是三牲，其中的雞要使用「公雞」，才能夠一鳴驚人，若奉祀的祖師爺是「天蓬元帥」，就不能用任何豬肉製品。

艾菲爾老師提到，初五可選吉時打開家中所有照明燈光，至少持續15分鐘以上，正所謂「財神不進暗門」，點亮家門為財神指路上門，吉時分別是巳時（09：00–10:59）、午時（11：00–12：59）、未時（13：00–14：59）。此外，初五別與人吵架，容易自斷財路，和氣才能生財。

除了初五迎財神入宅外，還可以自製「錢母」發財，若手中有編號尾數41的百元鈔，很適合當作2024年的錢母，因為在60甲子年中，「甲辰年」排名第41名，因此印有41尾數的百元鈔是今年旺財運的幸運錢母。