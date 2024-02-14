農曆春節假期快結束，勞保局每月固定入帳也將從明（15）日起開始執行，16筆款項將一直匯款到月底，其中請領人數逾175萬人的勞保年金則將在2月27日到帳。

根據「勞保局行事曆」顯示，02/15為國民年金保險喪葬給付、02/20則是老農津貼及農民月退休儲金、22日國民年金保險生育給付、23日國民年金保險老年基本保證年金和國民年金保險原住民給付入帳。

27日除了是勞保年金給付預定入帳日，亦有職保年金給付、勞退月退休金(首發+續發案)到帳。此外，依《勞工保險條例》，消費者物價指數（CPI）若累計成長率達5％時，就會調整勞保年金給付金額，預估今年將有8個年度累計成長率跨越5％門檻，估算超過90萬餘名勞工將受惠。

2/29有多筆款項入帳，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付。