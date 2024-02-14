農曆春前後，有不少人會選擇換車，近期車商常拍攝介紹、買賣車輛影片，網路上流量大，除教導民眾車輛基本知識，亦吸引網路族群目光，新竹市警察局第二分局於年節期間結合網紅，合作拍攝宣導影片，在介紹車輛同時，向民眾宣導「假投資」及「假網拍」詐騙手法，讓相關識詐資訊深入網路族群。

警方指出，年節期間，民眾收到紅包不管是要用於購物或是投資理財，務必要隨時保持識詐意識，詐騙集團看上民眾欲投資理財獲益或是想省錢之心態，會於網路社群刊登廣告，待被害人加入群組後便推薦操作股票APP或洗腦投資虛擬貨幣，謊稱以此方式即可有高額獲利，慫恿民眾匯款；亦或是刊登低於市價之各項票卷、商品，俟民眾匯款後即失聯，致使民眾財產損失。

為此，警二分局結合網紅合作拍攝宣導影片，在介紹義大利知名跑車同時，向民眾宣導「假投資」及「假網拍」之詐騙手法，提升防詐意識，警二分局分局長林炎巨呼籲，民眾於網路群組、社群進行投資或購物時勿心存僥倖，高獲利投資及低價網路商品均伴隨高風險，如遇到可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢。