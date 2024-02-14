美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，顯示美國通膨依然膠著，使聯準會3月開始降息的機率更加渺茫，且降息時機可能進一步延後。1月CPI較去年12月升0.3％，較去年同期升3.1％，數據一出，美國公債殖利率飆升、美股牛市氣氛丕變，道瓊指數重挫逾500點、標普500指數也下跌68.67點、失守5,000點。

證期局指出，台股基本面穩健，至少具三利多，一、我國上市(櫃)公司2023年度營收約新臺幣38兆元，雖較去年同期減少8.48％，仍為歷年同期第3高；二、台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，現金殖利率達3.37％（加計股票股利達3.47％）；三、截至去年12月底本益比約21.12倍，顯示台股基本面尚稱穩健。

證期局認為，儘管台股上市櫃公司基本面及總體經濟尚稱穩健，但近期美國等主要國家貨幣政策、中美科技角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，仍影響全球投資人決策及股市表現，金管會都持續關注。

證期局指出，金龍年台股有7項重大政策、便民措施上路。包括：公平對待股東，提升英文資訊，以吸引國際資金；興櫃市場整併，並開放得採簡易公開發行機制；擴大提前上傳股東會議事手冊的上市櫃公司適用範圍；公告自結財務資訊；台積電期貨納入為夜盤交易商品；集保結算所「股務事務電子通知平台」新增ETF收益分配發放電子通知服務（ETF eNotice）；友善提供外資參與股東會視訊會議等措施。

證期局進一步指出，實收資本額達6億元以上的上櫃公司發布雙語重大訊息可讓現有及潛在國際投資人受惠；而資本額20億元以上未達100億元的上市櫃公司在股東常會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料，有利股東事先了解議案；實收資本額未達新台幣20億元之上市（櫃）公司，應於會計年度終了後75日內，公告前一年度自結財務資訊，以增進上市櫃公司財務資訊公告之及時性。

台積電期貨也在今年納入為夜盤交易商品。讓投資人可在夜盤時段因應國際事件進行避險或調整交易策略、吸引外資參與交易，提供交易人更多金融工具管理風險及擴大期貨市場規模。