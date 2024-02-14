中國中小企業協會14日發布，1月大陸中小企業發展指數為89.2，比上個月上升0.2點，高於2023年同期。大陸官媒報導稱，調查顯示，受穩增長政策加力提效推動，1月份中小企業發展信心有所提振；企業的市場預期逐步改善，帶動了企業投資意願也在回升。

大陸央視新聞14日報導，各分項指數和分行業指數也是漲多跌少。具體來看，1月份，8個分行業指數中，6個都在上升，8個分項指數除一個持平外，其餘都在上升。

而據中國中小企業協會1月10日發布的數據顯示，2023年中小企業發展指數平均值為89.2，高於2022年的88.4。新華社此前報導，隨著疫情防控平穩轉段後，2023年中小企業發展指數運行經歷了「兩起兩落」，並指第4季指數受到多重壓力的制約，出現小幅回調。

據了解，中小企業發展指數是反映中小企業經濟運行狀況的綜合指數，透過對國民經濟工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸計算機服務和軟件業、住宿餐飲業等8大行業的3000家中小企業進行調查，利用中小企業對本行業運行和企業生產經營狀況的判斷和預期數據編製而成。