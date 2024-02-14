一名家住在高雄的62歲邱姓婦人，獨自駕車到桃園市龍潭區，在乳姑山區狹小且彎曲的道路間，超越巡邏車，員警當下以為是酒駕，攔停後卻發現邱婦因迷途想找尋回家路，但她身上完全沒有能辦識身分的證件或資訊，也無法流暢回應員警問題，員警透過系統多方比對後，順利找到身分資料，讓她平安返家團圓。

龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、林宏仲，今天（14日）日巡邏勤時，行經楊銅與龍新路口時，發現後方小客車超越巡邏車，且有偏離車道的傾向，原以為是酒駕車輛，隨即尾隨並上前攔查。

由於婦人慌張地不斷詢問「這是哪裡？」加上婦人表達能力不佳，無法清楚表達自己身分，身上也沒有證件，員警先行安撫後，帶返派出所查證身分，以確保其安全。

據了解，婦人昨天自高雄隨家人前往南投探親後，獨自駕車離開要返回高雄，焦急的家屬在與她失去聯絡後，也在晚間6時許時，向南投當地警方報案。

警方這才發現，邱婦竟然是從160公里外的南投草屯開車過來，已經獨自在外迷途約12個小時，員警立即連繫家屬，請對方派出所將婦人平安帶回。

家屬表示，邱婦患有輕度失智症，昨上早和丈夫從高雄到南投草屯探親後，中午獨自駕車外出拜訪友人，個人隨身物品及手機都不再身上，直到晚間邱婦仍未回來，家人心急如焚，便前往當地派出所報案請求協尋。

家屬得知邱婦平安無事，人在聖亭派出所受到警方妥善照顧，心中大石這才得以落下，家屬抵達派出所後，由衷地感謝警方協助，並頻頻向員警鞠躬致謝。

龍潭警分局呼籲，如家中有長者或需照顧成員者，請多加給予關懷與陪伴，儘量陪同出入或在其身上配掛足資識別身分之物品，並可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防迷途忘了回家的路。