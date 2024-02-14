美國華盛頓州勞工與工商保險服務部2月對馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）開罰3600美元（約新台幣11.3萬元），因為一起工安意外導致一名員工「差點截肢」。值得注意的是，路透社先前調查發現，SpaceX長期忽視工作安全，過去十年來約有600名員工受傷，1名員工喪命，1人頭骨破裂昏迷至今，不過SpaceX總計只被開罰新台幣160萬元。

路透社14日獨家報導，美國華盛頓州勞工與工商保險服務部（Department of Labor and Industries）檢查員去（2023）年12月在員工申訴後，前往SpaceX位在該州雷孟（Redmond）的工廠進行調查，發現雷孟廠有新的安全違規事件。

根據路透社取得的檢查紀錄，安檢員認定SpaceX雷孟廠缺乏「完整的安全計畫」、充分溝通員工守則、以及「糾正違規行為」的系統，一捲材料掉落壓傷一名員工的腳後，釀成「差點截肢」的意外。

SpaceX管理層當時向安檢員供稱，這是一次性事件，問題已解決。

不過安檢員後續調查又發現，儘管員工必須裝入機器的材料捲重量增加，從每捲36公斤增加至136公斤，公司仍未規定員工穿著鞋頭為鋼頭的安全鞋。

一名員工向安檢員表示，公司的目標是在「短時間內做愈多愈好」，可能因此忽視安全。差點被截肢的員工表示，為了在裝載材料階段提高生產率，機器被「刻意錯誤組裝」。

受傷員工表示，事發後問題並未解決，批評公司負責工安的主管不具備「閱讀理解能力」，也沒有實施安全計畫的能力。

華盛頓州勞工與工商保險服務部2月正式對SpaceX開罰3600美元。

這起工安意外發生後不到24小時，SpaceX雷孟廠又因為發生火警，導致1名員工送醫。不過安檢員認為工廠無法預期這起意外，並未開罰。

馬斯克急著上火星，SpaceX工安意外頻傳。

路透社2023年底調查發現，SpaceX全美各地工廠忽視工安規則及標準作法的情形，自2014年以來，SpaceX發生的多起工安意外已釀成至少600名員工受傷、1名員工死亡，2022年一場火箭引擎故障意外中，1名員工頭骨破裂，至今仍昏迷。

十年來，各州勞動安檢機構針對這些工安意外，總計對SpaceX開罰達5萬836美元（約新台幣160萬元）。

路透社也點出SpaceX頻釀工安意外，但是政府開罰有金額上限的困境，幾乎無法恫嚇這類大公司，另外聯邦安檢人員也面臨人手不足的長期問題。

針對報導，SpaceX並未回應。