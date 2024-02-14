大賣場過年應景推出福袋，一名網友分享全聯300元的福袋，內容物除了有衛生紙、零食、飲料，還有保健食品、洗衣精、筆記本等，當中一樣「福利熊公仔積木萬年曆」最吸睛，每個月都能自己組合成當月份的月曆，可以用好幾年，環保又實用。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，每年都會選一間賣場的福袋購買，今年看到網友分享全聯的福袋，決定買來沾沾喜氣。他貼出內容物照片，包括飲料、零食、衛生紙、筆記本、洗衣精、葉黃素、紅包袋、福利熊公仔娃娃以及公仔積木萬年曆。

全聯300元福袋內容物豐富。（網友授權提供）

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友直言是衝著積木萬年曆買的，這款積木每個月可以自己組成當月份的月曆，環保又實用，且造型可愛，「為了這個第一次買」、「這組真的好喜歡，又很實用！」

也有網友表示，今年第1次買全聯的福袋，買了2包300元的，對於內容物相當滿意，「這次東西不差，估算4件福利熊商品200元，其他隨便加都超過100，很超值。」