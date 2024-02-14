女星蘿莉塔（本名：李晨菲）過去參加節目《大學生了沒》出道，去年她趕進度，先宣布嫁給富三代男友戴偉智，接著雙喜臨門，8月生下女兒。近日她受訪坦言無意舉行婚禮，怕到時離婚了會很丟臉，沒想到近日卻傳出她穿泳裝辣照，指她要轉行當女優，對此，蘿莉塔截圖無奈回應了。

蘿莉塔最近曬出自己泳裝照被盜用的截圖，可見文案還打著：「蘿莉塔轉行拍片當女優？」並指月收入翻倍，她無奈說：「這太幽默了啦，居然還寫說月收入高達X，好像很賺的樣子。可惜是當媽了不是當女優」，並高EQ說龍年一開始就有有趣的傳聞，看來接下來一年都會很不錯，而照片是她先前參加《玩很大》拍的。

蘿莉塔回應當女優傳聞。（圖／翻攝自lolitalee513 IG）

見此，好友「海產」回：「你要拍，我願意降價陪妳演」，何妤玟說：「片子在哪？我一定瘋狂下載五萬次」，其他網友也笑說：「你的發文總是更幽默」、「那男優找好了嗎」、「哪裡可以報名」、「這照片真的漂亮，但現在的妳，比當時漂亮十倍」。

蘿莉塔去年閃婚後，被起底另一半的爺爺是華僑銀行的大股東，財力雄厚「可買下半個香港」，但蘿莉塔否認嫁入豪門，澄清老公工作是模特兒、演員，收入不固定，且婚後兩人財產各自獨立，最近過農曆春節，蘿莉塔更表示會回娘家過年，有問過老公狀況，但另一半表示「家人沒有想要見面」，婚後至今還沒跟公婆見過面。