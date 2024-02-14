大樂透第18期頭獎原本上看1.1億，但疑似電腦系統出包，銷售時間於昨（13日）16:35提前結束，民眾只能買到下一期彩券。對此，台彩今（14日）宣布「補償方案」，可享2次對獎機會。

昨因台彩購買截止時間設定錯誤，導致許多民眾沒買到當期的大樂透。台彩今（14）日表示，為確保消費者的權益，13日16:35至20:00購買的14日開獎（第19期）大樂透，可有2次的對獎機會，即13日、14日的大樂透及春節大紅包開獎獎號對獎。

若幸運13日與14日都中獎，13日獎金較高者，民眾須走問題彩券程序，攜帶著中獎彩券正本至中國信託商業銀行（股）公司國內各營業單位或其指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，經驗證後即可兌獎。若14日中獎獎金額較高，則依正常程序兌獎。

如果消費者有任何問題可撥打客服專線市話0800-024-999詢問。