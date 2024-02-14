依遺產及贈與稅法第4條第2項規定，該法所稱贈與指財產所有人以自己之財產無償讓與他人，經他人允受而生效力之行為。

至於民眾為提升中獎機率，常見集資下注購買彩券試，出資人按出資比例分配中獎獎金的行為，非屬贈與，免向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅。

國稅局指出，集資購買公益彩券屬民眾經常性活動，無須事先向國稅局報備。

但建議民眾可於簽注前以紙本或網路表單，註明投注站、投注日期及每位出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，拍照並提供予各出資者留存備查，不僅可作為中獎獎金分配依據，亦可提供日後國稅局查核審認。

國稅百提醒，民眾應注意中獎獎金運用情形，如有涉及遺產及贈與稅法第4條規定，贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額（244萬元）時，應於超過免稅額之贈與為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。