雙鴨將於情人節下午Kiss，創下「黃色小鴨動態展演」的全球首例。（摘自高雄旅遊網）

旗津老街過年期間人潮絡繹不絕。（高市經發局提供）

民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得1張面額50元的「商圈夜市優惠券」。（高市經發局提供）

高雄旅遊網也PO出「最機拍攝點」，包括鯨魚堤岸、音浪塔前、高雄展覽館、16-18號碼頭、棧貳庫、鼓山魚市場。（摘自高雄旅遊網）

「追鴨路線」則有小鴨幾點幾分在哪出沒，提供遊客捕捉，雙鴨預計下午3時45分至4時10分在音浪塔前相會並kiss。（摘自高雄旅遊網）

今天是情人節，高市觀光局特別推出「小鴨出遊趣」活動，預計下午1時30分進行遊港，途經高雄展覽館、棧貳庫、鼓山魚市場，再回到高雄流行音樂中心與原音浪塔前的另1隻小鴨會合歡度情人節，讓遊客捕捉雙鴨Kiss（接吻）珍貴畫面，創下「黃色小鴨動態展演」的全球首例。

觀光局昨晚10時後已展開黃色小鴨遊港整備作業，其中1隻位於珊瑚礁群前方的黃色小鴨移動至18號碼頭進行遊港浮台結構強化及鴨皮檢查等前置工作，今天上午10時於18號碼頭進行充氣及下水作業，預計下午1時30分進行遊港。

觀光局指出，今天上午現場還有音浪塔的黃色小鴨陪伴大家，同時也和民眾一起等待「出遊趣」的小鴨回到愛河灣相聚，歡迎大家跟著「追鴨路線」或收看線上直播（陳其邁Chen Chi-Mai、高雄市政府Kaohsiung City Government 、高雄旅遊網）一同見證黃色小鴨遊港，趣味又珍貴的畫面。

高雄旅遊網也PO出「最機拍攝點」，包括鯨魚堤岸、音浪塔前、高雄展覽館、16-18號碼頭、棧貳庫、鼓山魚市場。「追鴨路線」則有小鴨幾點幾分在哪出沒，提供遊客捕捉，雙鴨預計下午3時45分至4時10分在音浪塔前相會並kiss。

此外，黃色小鴨活動開幕迄今吸引逾400萬人造訪，搭配農曆春節假期，高市府經發局與高雄輪船公司合作，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲1張面額50元「商圈夜市優惠券」，遊客獲得優惠券後，直奔旗津海產街、鼓山魚市場及棧二庫等觀光地點，也促進鄰近商圈人氣與買氣。

旗后商圈發展協會榮譽理事長陳昱宏表示，過年連假期間本來就是旗津海產街旺季，透過商圈夜市券助攻，店家及攤商備料至少增加5成以上。老街小巷謝老闆表示，旗津海產街過年人潮絡繹不絕，業績約增加3成，期待市府可以多多推出專案，將人潮持續帶入。

經發局說明，春節期間2月8日至2月14日，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得1張面額50元「商圈夜市優惠券」，使用期限至4月30日，使用範圍除高雄44處商圈夜市之外，此次特別納入棧二庫、旗津觀光市場及鼓山魚市場，更串連周邊哈瑪星商圈、旗后商圈，讓春節到訪遊客可以串連黃色小鴨及商圈等觀光景點，帶動一波商機。