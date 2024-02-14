中共中央政治局委員、大陸外長王毅，據報周末將與英國外相卡麥隆（David Cameron）會面，這將是卡麥隆出任外相以來兩人首次見面，也是其首次與中國部長級官員會面。卡麥隆則公開說，他希望在未來幾天與中國同行會面，討論紅海和台灣海峽的航行自由問題。

英國《衛報》引述政府消息人士報導，英國外交部安排卡麥隆在16日至17日，到德國出席慕尼黑安全會議期間與王毅會面。王毅與卡麥隆兩人去年12月5日曾經通電話，同意兩國建立有建設性的關係，保持接觸、合作應對全球性挑戰；卡麥隆其後發文稱，英國將與中國保持交往，促進雙方利益。

另據外媒報導，卡麥隆13日在英國議會上議院的一次會議上，被問及台灣海峽相關問題時表示，「我們正在做的事情之一，是強調航行自由的重要性，這就是我們在紅海採取行動背後的關聯，我希望與各方進行討論」。

卡麥隆強調，考慮到貿易對中國的重要性，他認為北京「會像我們一樣全力支持航行自由，因為這對世界上任何地方（包括台灣）都很重要」。