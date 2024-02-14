據美國之音報導，美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)當地時間2月12日說，美國對中國的政策基本上是防禦性的，美國要做的只是捍衛現狀使其不受威權主義侵犯，但在涉及台灣時，他認為美國在做的是協助一個已存在的、蓬勃發展的民主政體自衛，不受威權政權入侵，這並不是一個侵略性的戰略，也沒有要傷害或削弱中國的意圖。

共和黨籍的蓋拉格眾議員12日晚間與該委員會資深成員、民主黨籍的拉賈·克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)眾議員共同出席哈佛大學政治研究所一場座談會，主題是「中國的挑戰與美國的未來」。

主持人問兩位議員，美國對中國的政策和做法仍然存在許多辯論，一些人批評美國試圖要削弱和摧毀中國，也有人認為美國想要改變中國的行為，究竟美國對中國的做法最終想要達到何種目的？

美對中保持外交接觸但須避險

克利什納穆希說，他從未聽到眾院中共問題特設委員會有任何成員提到美國要傷害中國或趁中國衰弱時「踢上一腳」，做一些會阻礙中國經濟發展的事情，委員會經常在討論的是如何理解中國領導人習近平的想法，因為從他的講話和發表的文章來看，他是一個極其注重意識形態的人，他的偶像是毛澤東，「他想成為毛。」

「所以我最常問的一個問題就是：他會不會改變做法？要怎麼樣才能讓他改變做法？」克利什納穆希說，委員會在討論的，是如何讓習近平改變目前中國對外在經濟上、技術上及軍事上咄咄逼人的做法，也因此他認為拜登行政當局採取高級別的外交接觸是重要的，但委員會一些關於遏阻中國的政策建議被納入《國防授權法》也是重要的。

克利什納穆希說，「我們也應該採取避險措施。我的意思是說，如果有一天習近平有辦法決定要採取比現在更咄咄逼人的作為，我們應該如何應對，我們該怎麼做，以及我們與盟友夥伴應該如何面對那個局面，那是一個大問題，就像是抱持最佳希望，但要做好最壞準備。」

對中政策是防禦性要維護現狀

共和黨眾議員蓋拉格也說，即便他被故意認為是一個對中國的鷹派，但美國對中國的政策在根本上是一個防禦性的。

「我們試圖要捍衛現狀不受威權主義侵犯。我們試圖要減少或去除這個政權的最惡劣行為，像是在新疆的種族滅絕」，蓋拉格說，他沒有聽到任何人談論某種關於進攻性的策略設計，也沒有聽到什麼人談論關於改變政權的策略，當然更沒有任何涉及獲取領土的事情，「我們只是試圖保存現狀。」

美須助台自衛

不過蓋拉格提到，在涉及台灣的議題上，他在根本上有不同的想法，「這是關於協助一個已經存在而且蓬勃發展的民主政體——它也是世界上最自由的社會之一——協助它防衛自己不受威權體制的入侵，從根本上說，我也不認為那是一個侵略性的策略。」

蓋拉格說，即便他在一些領域上推動美國採取一些反製作為，但那只是美國在覺醒並保護自己不受中國共產黨對美國發動的經濟戰，或是利用美國社交媒體平台對美國進行的意識形態攻擊。

剛剛在11日宣佈不再競選連任的蓋拉格說，由於前三次台海危機的教訓，他認為習近平對於增強中國解放軍的實力非常注重，因此美國也必須加強自己的彈藥工業基礎，確保戰區有足夠的武器儲備，像是遠程反艦導彈等，讓習近平因為軍事接管台灣看來非常困難而不會去嘗試，甚至懼怕他的政權因為攻台失敗而無法存續。