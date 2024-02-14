根據「天美工作室 」代理人陳小姐表示表示，過年期間一對情侶檔去逛夜市路過彩券行想買刮刮樂，進店時，這位女友突然看到店裡供奉的彌勒佛前放著一顆橘子，想到之前買過名稱裡有「吉利」的刮刮樂，在店員推薦下決定買幾張1,000元的「1,200萬大吉利」，沒想到就真的刮中百萬大獎，兩人刮中時還特意表現平淡，等待現場客人離去才興奮大喊：「我們中了100萬啦！」，兩人還開心的一直摸彌勒佛肚子。

代理人陳小姐說，她在過年期間想說放顆橘子在彌勒佛前討個吉利，沒想到真的讓店裡開出百萬大獎。