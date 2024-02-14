美國1月CPI超出預期，顯示通膨壓力持續高升，恐將延後聯準會降息時機，美股周二（13日）全面潰敗，道瓊工業指數盤中一度暴跌逾750點，儘管之後跌幅略有收斂，但收盤仍重挫524.63點至38,272.75點，出現2023年3月以來最大單日跌幅，那斯達克指數收低286.95點至15,655.60點，標普500指數跌68.67點，以4,953.17點報收，三大指數跌幅分別為1.35％、1.8％與1.37％。美債殖利率也大漲，10年期殖利率升至4.318％，2年期殖利率升至4.662％。