受美股大跌影響，亞股周三（14日）也是跌多漲少，日經225指數早盤跌逾200點，韓國KOSDAQ指數跌幅更是慘重，一度狂瀉超過1.7％，紐澳股市也均下跌超過1％。

美國1月CPI報告反映食品、汽車保險與醫療價格均上揚，不過住屋成本月增0.6％，創近一年最大升幅，更是帶動這次CPI超出預期的主因，目前交易員押注聯準會首次降息時機恐將推遲至下半年。

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