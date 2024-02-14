「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元＋賓士休旅車、1,000個100萬元等多個百萬元以上大獎。
另外大樂透昨（2／13）頭獎未開出，目前是連2摃，今日（2／14）預估銷售2.4億元，頭獎累積金額預估上看1.6億元。
台彩表示，2月13日大樂透春節大紅包活動，截至2月13日止，累積開出大紅包組數為175組，剩餘185組，今(2月14日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
根據台灣彩券統計，至2／13止，「2,000萬超級紅包」已刮出3個2,000萬元、5個200萬元＋賓士休旅車、170個100萬元，因此，2000萬大獎還有5個、200萬元＋賓士休旅車也有5個及830個百萬元都還未出現。
「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元＋賓士休旅車、1,000個100萬元等多個百萬元以上大獎。
另外大樂透昨（2／13）頭獎未開出，目前是連2摃，今日（2／14）預估銷售2.4億元，頭獎累積金額預估上看1.6億元。
台彩表示，2月13日大樂透春節大紅包活動，截至2月13日止，累積開出大紅包組數為175組，剩餘185組，今(2月14日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
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