根據台灣彩券統計，至2／13止，「2,000萬超級紅包」已刮出3個2,000萬元、5個200萬元＋賓士休旅車、170個100萬元，因此，2000萬大獎還有5個、200萬元＋賓士休旅車也有5個及830個百萬元都還未出現。