基隆市政府今年將進行市區騎樓整平計畫，針對圖中的相關道路實施，讓民眾能夠行得更安全。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

自去年1月基隆市政府推動「行人優先」政策後，除整頓市內交通外，也持續改善基隆市的人行環境。基隆市工務處表示，今年基市府透過爭取中央補助及自籌財源，斥資新台幣6.3億元，針對通學步道、市區騎樓整平以及提升道路品質等計畫，進行人行空間的積極改善。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，繼去年11月市府工務處完成瑪陵國小通學步道改善工程，開啟通學步道改善計畫後，工務處與教育處合作，規畫了基隆全市12座學校通學步道改善計畫，所需經費共約新臺幣9700萬元，針對校園周邊交通環境進行改善，期許以學校步道為社區核心點，透過校際間步道點跟點之間的串聯，逐步打造「以人為本」的步行城市。

另一方面，基隆市政府也積極向內政部爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，目前獲同意核定道路改善計畫計有過港路、源遠路、光明路、南榮路及麥金路等共15案，總經費約5億3640萬6039元，另內政部自113年推行「永續提升人行安全計畫」之補助計畫，第一階段補助，本府也已獲中央核定路口設施改善14處，共420萬元。

工務處表示，為讓通學步道及道路品質改善計畫更符合當地需求，於設計階段皆會收集學校及社區意見，將意見綜整後納入設計圖說，以期讓整體計畫執行更加完善。

另外，工務處也指出，基隆市氣候多雨潮溼，許多民眾在市區活動時，都仰賴騎樓。因此，基隆市政府積極爭取中央經費辦理騎樓整平。工務處表示，今年已經獲內政部核定補助，總經費為3055萬元進行相關工程。

今年基隆市騎樓整平工程將分為2區進行施作，A區包括了市區的孝四路、孝三路、孝二路、孝一路、愛一路、愛二路、愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。

B區工程則是包括了義一路全段、信三路全段及部分信二路。市府後續也將辦理施工說明會，並期待今年6月底前可完工，讓市中心區的人行環境空間再獲提升。