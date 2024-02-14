日本富士電視台26歲美女主播渡邊渚，擁有甜美臉蛋與G級傲人身材，主持晨間新聞節目《鬧鐘電視》爆紅，被觀眾瘋喊是「早晨的動力」，然而去年7月她病倒停工住院，雖然沒有透露病因，但曾透過社群平台表示自己「吃不了東西、無法好好走路，連手指都不能動」，目前她再度透露現況令人擔憂。

富士電視台長壽新聞節目《鬧鐘電視》播出時段為5:55到8:00，是日本民眾普遍會收看的熱門時段，自渡邊渚加入後，除了播報體育、娛樂新聞，也會偶爾出外景介紹美食，而她造訪甜甜圈店的影片片段爆紅，網友全將焦點放在她波濤洶湧的上圍，紛紛直呼：「得到力量了。」

豈料，原本應該繼續活躍在電視台中的她，去年6月身體開始出狀況，7月中旬住院治療，而她也發長文透露：「這4個月我失去了許多，吃不了東西、無法好好走路，連手指都不大能動、重要的工作也不能做，沒有了目標，不能的事情多到數不清……」、「我不是因為做錯事情才生病，不想把現在什麼都做不了的狀態當作懲罰……」，雖然沒有透露病因，但她表示由於手指動作困難，必須靠輔助器具使用湯匙、開啟保特瓶，字裡行間滿是沮喪與無奈。

渡邊渚自去年6月健康狀況便亮起紅燈。（圖／渡邊渚IG）

停工至今7個月，她於2024年初首度曬出星空照，寫下鼓勵字句：「我想珍惜所有我不知道的事情，我沒有做過的事情，我沒有去過的地方，還有那些我沒見過的人。我要充實地享受每一天，不留遺憾！」然而她依然還在與病魔奮鬥，從她曬出血壓脈搏數據照片中可得知，收縮壓79、舒張壓37，脈搏51，印紙顯示收縮壓84、舒張壓52，脈搏84，配字寫著：「希望血壓上升。」