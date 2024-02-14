農曆新年，正是小孩開心紅包進袋的重要佳節。大陸一群媽媽日前透過群組曬出孩子的壓歲錢額，其中最少500、600元，往上再漲則高達5、6萬元。不過一名劉姓媽媽所出示的壓歲錢，數字一看卻令人大驚失色，因為她的女兒小雨目前國小三年級，年紀輕輕就已存下人民幣70萬元（約新台幣305萬）的壓歲錢。

綜合陸媒報導，杭州一名劉姓女子透過群組轉傳一張照片，畫面可見正吃著年夜飯的女兒小雨身旁，擺放著一疊厚厚的百元大鈔。劉女指出，小雨的爺爺奶奶逢年過節都會親自送上大紅包，另再合算外公外婆、七大姑八大姨，因此目前才國小三年級的小雨，已攢下67萬元壓歲錢，再加上今過年收入囊中的3萬元壓歲錢，小雨的存款預計可突破70萬元。

據了解，劉女從事金融行業，並根據職業觀察，將小雨的壓歲錢分為幾個部分，其中60萬元主要用作銀行理財，其餘則進行股票投資。對此，劉女解釋，雖然家裡條件比較好，但她在管理孩子的零花錢上，仍稱得上嚴格，並強調：「孩子想獲得零花錢，只能通過自己的努力，比如考試要達到目標。」

事實上，電子支付已成為現今普遍付費方式，劉女因此也為小雨的手機開通支付功能，如此一來，每花一筆錢，她就能收到賬單。她進一步表示，手機某天不停收到賬單，回家詢問後才得知原來小雨請同學吃冰淇淋，還為要好的鄰居妹妹買了戒指。

小雨的爸爸聽聞這件事後，搖頭笑稱：「看不出來，對朋友還挺大方，平時讓她請我們喝一杯奶茶，都是不肯的。」劉女最後也說，現在很慶幸孩子已經開始對錢感興趣，現在平時也會給小雨幾百塊錢，希望藉此培養孩子理財的意識；等孩子上大學，到時再將部分錢財交付她進行管理，直至正式踏入社會、開始工作，再將存款全額交給孩子。

該消息經由媒體曝光後，網友紛紛留言表示：「爺爺還缺孫女嗎？30多歲的孫女要不要考慮一下」、「收壓歲錢比朝九晚五的打工人賺的還多」、「太慘了，我還沒有小學生有錢人家壓歲錢」、「這不過是她零頭零花錢而已，遺產繼承應該都是千萬億級別的」。