夏克立與黃嘉千2022年7月宣布結束16年婚姻，沒想到未好聚好散，兩人對簿公堂打起跨國官司，先前更遭女方指控家暴，不過他出面否認傳聞，並強調全是子虛烏有，如今傳出夏克立由於代言和工作不僅全沒了，還可能在農曆年後離開台灣。

夏克立去年11月返台處理離婚官司，也是首度現身法院，黃嘉千則委由律師出庭，他當時受訪時表示離婚可以和平，但不應該傷害無辜的人，對於被週刊爆料返台是為了處理2億財產，立刻遭到否認，強調回台不是為了錢，他上個月於微博PO出影片，再次重申強絕無婚內出軌，也沒有對黃嘉千家暴，強調全是遭到抹黑。

根據《壹蘋新聞網》報導，夏克立日前現身士林地方法院閱卷，被問及經濟狀況時，他無奈表示：「代言跟工作都沒了」，加上見不到家人，預計年後離開台灣，而他事後被目擊坐上友人的百萬名車，返回中山區每戶市值約2000萬，月租3萬起跳的精品小豪宅，官司則是預計3月再開庭。

夏克立去年底曾公開分享警察刑事紀錄證明，自清在台灣並無任何犯罪紀錄，憤怒表示：「我必須展示這一點，因為人們一直在對我撒謊。我已經表明，加拿大法院已經結束，她的律師和她又在對我撒謊」，更透露為了官司搞到心力交瘁，一年多瘦了8公斤，對於夏克立的指控，黃嘉千先前透過經紀人回應：「說的不是事實，一切都已進入司法，不需要浪費社會資源」。