2024立委選戰塵埃落定，各黨也將目光紛紛放在下一場2026百里侯之爭。對此，國民黨前立委孫大千近日就在中天節目《辣晚報》指出，現任不分區立委中，他最看好蘇清泉，因為其在屏東當地紮根非常的深，有了立委職務就有表演的舞台。

孫大千直言，國民黨現階段排的不分區人選有針對2026年做預先布局，尤其南部地區經營必須用力更深、服務做得更扎實、行程跑得更全面，跟北部不太一樣，過去藍營南部立委往往非常辛苦，立院質詢完就要回選區跑行程，因為南部重視人情義理、鄉親互動。

針對過往國民黨在南部居於劣勢，孫大千認為，我們沒有讓目標戰將有一個舞台，前立委、主委這些名頭都沒有用的，好歹給個立委跑行程。以蘇清泉為例，孫大千指出，如果有一個角色，可以挾著2022選戰為立足點，繼續累積支持度，「以南臺灣來講，你要問我排名，我第一個看好的就是蘇清泉。」

此外，孫大千還強調，蘇清泉在屏東當地紮根非常的深，在基層經營花了不少力氣；接下來另兩名藍營不分區立委柯志恩、謝龍介也都很有機會，尤其他們現在有了立委的角色跟舞台，就可以有更多的表現，以及做到更多的服務，這對於累積政治能量是有幫助的。