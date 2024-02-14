據美國之音引述彭博13日報導，歐洲聯盟提議對20多家被控協助俄羅斯在烏克蘭戰爭行動的多國公司實施貿易限制措施，其中包括三家總部位於中國大陸的公司和一家香港公司。如果這一提議得到全體成員國的贊同，那麼這將是俄羅斯2年前入侵烏克蘭以來，歐盟首次對中國大陸公司實施制裁。

彭博根據掌握的一份提議草案說，除了三家中國大陸的公司外，其他可能被制裁的公司來自香港、塞爾維亞、印度和土耳其。由於法律的限制，黑名單上的公司名稱沒有對外公佈。

彭博引述歐盟的文件說，主要是一些技術和電子公司被指責「為俄羅斯軍事技術提升或國防和安全領域的發展繼續提供支持」。

歐盟提議的貿易限制措施將禁止歐洲公司與這些黑名單上的公司進行貿易，這也是歐盟打擊和防範俄羅斯利用第三國公司獲取遭制裁禁運物資能力努力的一部分。

歐盟之前就曾計畫將幾家中國公司列入黑名單，但是這些提議因為遭到部分歐盟成員國抵制以及北京提供新保證後而不了了之。

歐盟制裁中國公司是一件大事，因為北京是歐盟最重要的貿易夥伴之一。特別對德國而言，中國更是包括大眾汽車（福斯汽車）公司在內的德國車企的最大市場。

歐盟的重大決定必須基於共識決，也就是說每一個成員國對此表示支持，決定才能生效。因此，彭博表示，在歐盟所有成員國就此達成一致之前，有關制裁的提議還可能發生變化。

歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年4月專門前往北京，當面警告中國國家主席習近平不要介入俄烏戰爭，「我們寄望中國不要向俄羅斯直接或間接提供軍事裝備。因為我們都知道，武裝侵略者違反國際法。這也會嚴重損害我們的關係。」

歐盟提議的貿易制裁黑名單上除了三家中國大陸的公司外，印度、斯里蘭卡、塞爾維亞、哈薩克、泰國、土耳其和香港各有一家公司上榜。歐盟的文件說，公司被列入擬議中的黑名單「並不會向其運作的轄區追究其行動的責任」。

歐盟至今已經將630多家企業列入黑名單，不過這些幾乎全部都是俄羅斯企業。此次被列入黑名單的公司主要被控先進口遭制裁禁運的技術和電子產品，然後再將這些物資轉而再出口至俄羅斯。

歐盟在俄羅斯入侵烏克蘭2週年之際推出這份針對企業的貿易制裁黑名單外，還將110多個個人或實體也列入制裁名單。

據香港《南華早報》報導，在傳出中國大陸三家公司和一家香港公司可能會遭到歐盟制裁的消息之後，中國常駐聯合國代表張軍12日在聯合國安理會討論俄烏戰爭的會議上，再次表示反對進行「單邊制裁」，呼籲國際社會「積極推動和平與對話」，從而「為危機找到政治解決的辦法」。