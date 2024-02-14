台中市東勢區軟埤坑玉清宮（天公廟）是地方居民重要信仰中心，春節期間，因湧入大批信徒參拜祈福、捐獻香油錢，且信眾點光明燈，安太歲、光明燈等收入金額龐大，廟方向警方申請護鈔，茅埔派出所將大筆香油錢寄放所內槍櫃室保管，待金融機構營業時，將香油錢存入銀行。

東勢警分局指出，東勢區軟埤坑玉清宮每逢農曆過年，許多返鄉遊子與香客湧入參拜，因適逢年假期間各金融機構尚未營業，而民眾所捐獻的香油錢或是安太歲、點光明燈的費用金額龐大，每年向警方申請護鈔。

茅埔派出所指出，當天接獲玉清宮來電申請護鈔服務，員警到廟裡與主委徐耀宗將廟方收取的鉅額香油錢，拿到派出所的槍械室槍櫃內暫時存放，由值班員警逐班交接看管，此時派出所成了地方上最安全的小金庫。

茅埔派出所長洪存孝表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等，提供「民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護」、「協助維護存、提款安全服務」等貼心措施。