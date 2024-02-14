過年不少人玩刮刮樂盼能中大獎，YouTuber「那個女生 Kiki」拍片實測網上流傳的「刮刮樂中獎秘訣」到底是不是真的，結果發現尾數9的刮刮樂蠻容易中獎，但尾數0、1、5的中獎機率似乎沒有大家傳得那麼神，最後Kiki的合作夥伴阿翔挑了尾數2和7的刮刮樂，結果尾數2的竟然中了5000元，而且是該張刮刮樂上每個遊戲區都中獎，其餘2張尾數7的刮刮樂也分別中了1000和2000元。

YouTuber「那個女生 Kiki」近日發布新影片分享，過年花1萬元買刮刮樂實測「中獎秘訣」，而她買的刮刮樂，各種面額都有，100元、200元、300元、500元到2000元都有，主要來實測3個秘訣，且因為網友大推要去評價好的彩券行買，所以他們這次買刮刮樂的彩券行，2間都是Google評價4顆星以上，且評論區一堆人喊容易中獎。

Kiki表示，第一個秘訣就是「尾數9的刮刮樂易中大獎」，她買了10張尾數都是9的100元刮刮樂，結果10張裡面有3張中獎，分別中了2張200元和1張500元，她總共花了1000元買刮刮樂，然後中了900元，回本9成。

Kiki指出，第二個秘訣就是「尾數0和1的刮刮樂中獎機會很高」，雖然不一定會開出大獎，但聽說小獎很多，這部分她買了200元與300元的刮刮樂共9張來實測，結果只中了2張，總共花2100元買刮刮樂，但卻只中了600元。

Kiki也說，第三個秘訣是歷年來最旺的「尾數5」，這部分她買了2張200元、5張500元和2張2000元的刮刮樂，總共花了4900元，結果只中了2200元。

最後Kiki的合作夥伴阿翔也分享自己的選號祕訣，他買了2張尾數7號及1張尾數2號的2000元的刮刮樂，結果其中一張尾數2的刮刮樂，竟然每個區域都中獎，該張刮刮樂總共中了5000元，讓Kiki看了直呼好扯，很少看到整張全中的。