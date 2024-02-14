292名台灣旅客春節期間在越南富國島被丟包，其中一團23人透過越南中文導遊「阿孝」迅速聯絡到遊覽車，後來阿孝陸續派車接走約100人，大家封他為無名英雄，阿孝事後也在臉書發文表示，短短半天就有上百人打電話向他求助，他真心希望能幫助到大家，這2天富國島的事件讓他覺得很遺憾，希望遊客都安全，並對富國島留下美好回憶。

這起事件由於年代旅遊與越南地接未結清款項，導致292名台灣旅客春節期間在富國島被丟包，這些旅客將在今天陸續返台。

一名女苦主在臉書「富國島（越南） 自由行 + Phu Quoc （ Viet Nam ）」社團發文表示，她是這次被丟包的團員之一，很感謝越南導遊阿孝在得知他們受困飯店後，用最快的速度且合理的價格，派遣遊覽車接走整團22人以及1名領隊。

阿孝本人也在社團發文表示，丟包事情爆發後，短短半天就有上百人打電話向他求助，很遺憾這2天在富國島發生這樣的事，真心希望可以幫助到所有跟他聯絡的遊客，大家都能安全，且在富國島留下美好回憶，並表示如果還有需要幫忙，都可以打電話給他，「我愛你們台灣的客人」。