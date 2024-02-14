據法國廣播電台引述《華爾街日報》報導，在中國這個世界第二大經濟體出現長期下跌和交易波動之後，股市指數編製公司明晟（MSCI）將從其基準中國指數中剔除數十家公司。

12日的季度審查顯示，明晟將從其MSCI中國指數中剔除66家公司，涉及的行業從房地產、製藥到航空不等。這些被剔除的公司包括中國南方航空公司、綠城中國、微博和中國光大環境集團。

明晟還將在MSCI中國指數中新增5家公司：電器製造商美的集團、生物技術公司巨子生物基因和華大智造、招商局公路網路科技和寧波三星醫療電器。多年來，明晟一直在不斷增加指數成份股的公司，這些變化將使指數成份股的總數略高於700個。在之前的4次審查中，明晟從MSCI中國指數中總共剔除了57家公司，增加了113家公司。

在長達數年的房地產低迷以及投資者對中國經濟在新冠大流行後的復甦感到失望的背景下，中國股票一直承受着壓力。MSCI中國指數今年下跌了7.6％，過去12個月下跌了約27％。

明晟還對其香港指數進行了調整，剔除了百威亞太、新世界發展和信義玻璃。香港股市將於14日重新開市，而中國大陸股市則因農曆新年假期休市至下周。