春節假期過半，雖然許多人還在假期歡樂氣氛中。但不少在海南三亞過節、沒提前買回程機票的遊客已開始焦慮。大陸網友發文說，來三亞的時候機票1000元（人民幣，下同）一張，回去時候漲到1萬多；北京的周女士12日說，這兩天一直在刷回程機票，價格越來越離譜，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎都在1萬元以上，「這價格都可以去趟歐洲了」。

根據封面新聞報導，13日透過攜程旅行搜索觀察，目前三亞回程機票價格確實在暴漲。以三亞飛上海為例，14至15日只剩少量的全價經濟艙機票，價格在3500元左右，公務艙價格在8000元至1萬7000元不等，但看到16至17日的經濟艙的機票幾乎全部售罄，公務艙的價格均在1萬4000元以上。

隨後搜索了三亞飛成都，價格也有明顯上漲，經濟艙價格在2000至3000元左右、餘票緊張，且公務艙的價格普遍在8000元以上。

回顧2018年三亞也出現過類似的情況。當時，海南的離島機票從大年初二起不斷上漲，由三亞飛至廣州、北京、哈爾濱等多地的機票價格均破萬，有些甚至接近2萬，但仍一票難求。

據三亞鳳凰國際機場資料顯示，2月以來，該機場每日旅客輸送量均超7.5萬人次，2024年春節黃金周期間（2月10日至17日），該機場計畫執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。