俄羅斯昨（13）日宣布，對愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）與數名波羅的海國家官員發出逮捕令。這是自2年前俄烏戰爭爆發以來，俄國首次將外國領導人列入通緝名單。

綜合路透社、《金融時報》等外媒報導，俄國並未說明卡拉斯遭通緝的原因，不過此事似乎與愛沙尼亞當局「移除蘇聯時代戰爭紀念碑」的計畫有關。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，「這些人做出破壞歷史記憶的決定，必須負起責任」。

除了卡拉斯外，同樣遭到通緝的還有愛沙尼亞國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop）和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）。克宮強調，這些人所為是針對俄羅斯的「敵對行動」。

愛沙尼亞政府在2022年夏天宣布，將移除所有公共場所200至400座的蘇聯時期紀念碑。卡拉斯表示，對死者的紀念不該被禁止，但「應該在對的場所進行，也就是墓園。」

卡拉斯一直對烏克蘭表達堅定支持，並有意角逐下一任北約領導人。對於自己遭到通緝一事，她表示「一點也不意外」，並強調不會因此噤聲：「（被通緝）更加證明我在做對的事，歐盟對烏克蘭的強力支援成功了，俄羅斯因此受傷。」

這些政治人物將在跨越俄羅斯邊境時，面臨被逮捕的風險。除此之外，遭到通緝並不會為帶來任何實際影響。