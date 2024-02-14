61歲「星爺」周星馳近年因徵人需要，開通了IG帳號，為此他也更常與粉絲互動，不僅曾曬出和五月天、林俊傑合影，還會辦活動送親筆春聯墨寶。近日，網上流傳一段影片，可見星爺大年初一坐在辦公室裡，讓員工一一排隊獻上紅包，引來部分網友喊太扯，但有住在廣東的網友表示：「這是習俗，因為星爺沒結婚」。

周星馳過去曾被「向太」陳嵐開砲，指他私下為人小氣、耍大牌等，引來其他曾與周星馳合作的藝人緩頰，強調絕無此事，雙方各說各話，但周星馳從未親自回應。近日，網上傳出一段影片，指周星馳大年初一讓員工來公司送紅包，周星馳拿紅包拿到手軟，引發討論，但有網友表示這是習俗，並非星爺摳門。

該網友說，在廣東很正常，過年時「結了婚的要給沒結婚的發紅包」，因此給周星馳紅包的都應是已婚的員工，其他網友回應：「廣東人表示：這是真的」、「這種紅包錢很少的，大概10到50元人民幣（約43到2019元台幣）」、「這不很正常嗎？我每年都會從年輕的已婚同事手中收到幾十封紅包」、「星爺不結婚的原因找到了！ ！ ！」。

徐嬌透露周星馳想拍《長江7號》的續集。（圖／翻攝自徐嬌微博）

而周星馳最近準備拍設電影《少林女足》，更被徐嬌爆料也在籌備《長江7號》的續集，要找徐嬌回鍋當媽媽，讓才26歲的徐嬌坦言是項難題，「如真要我演媽媽，對我來說是個大挑戰，因為自己還未懷過孕。」而徐嬌近年回到大陸後，也宣布簽進周星馳公司，可見雙方合作愉快，成為周星馳接下來力捧的「星女郎」。