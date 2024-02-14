農曆春節期間溫差大、呼吸道病毒肆虐，澄清醫院中港院區農曆初一到初三設呼吸道傳染病特別門診，院方統計3天約有170人看診，其中，醫師呼籲，春節過後元宵燈會到來人群聚集，提醒民眾要戴好口罩，注意咳嗽禮節和勤洗手，以降低呼吸道疾病感染。

今年春節期間因應疾管署政策，澄清醫院中港院區特別開設呼吸道特別門診，由內科部主任惠群和兒科部醫師廖子涵坐陣，經統計成人求診約90人，新冠肺炎、流感、一般感冒約各佔1／3；而兒科部分則有約80人掛病號，以流感居多。

內科部主任惠群表示，成人新冠肺炎患者不少，1名65歲的男子喉嚨痛了好幾天，自行新冠快篩都陰性，到年初二（2月11日）出現輕微發燒，再快篩就出現2條線，立即到澄清醫院特別門診看病，該男子也說，幸好醫院在春節期間有特別門診方便患者就醫。

兒科醫院廖子涵說，年初一到初三約有80多位孩童求診，症狀以發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞流涕為多，而以流行性感冒最多，確診新冠肺炎則有2人，適時給予藥物治療，以緩解症狀，這是開設呼吸道傳染病特別門診的最大目的。

而這也是內科部主任惠群從醫30年來第1次春節看診，雖然犧牲和家人團聚的時間，但他認為能讓病患得以安心就醫，是很值得的。廖子涵則表示，他從初一到初三3天白天都在醫院，初二陪太太回台北娘家也因而延後，打算在年初五後才北上，也可避開年節車潮。