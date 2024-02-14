今（14）日是西洋情人節，台北市長蔣萬安在YouTube頻道上傳「陷阱題大挑戰」影片，並表示，身為摩羯座的他，常被大家認為不夠浪漫，指他是「直男」代表，因此，他準備要扳回一城，和市府同仁們來場比賽，看看究竟誰能擺脫「鋼鐵直男」的稱號。

在影片中，節目主持人、台北市政府副發言人蔡畹鎣指出，適逢情人節，許多人常被另一半問陷阱題，這次影片的挑戰，就是要看誰能擺脫「鋼鐵直男」稱號，成為「彎道情人」。第一題「今天哪裡不一樣」，蔣萬安的答案是「頭髮」，並解釋，只要回答頭髮都不會錯，就算不是，也要用行動表達濃烈的愛，下秒更直接擁抱一旁的秘書呂紹瑜「經驗傳授」，引發現場一陣騷動。

第二題「你覺得這個人好看嗎？」蔣萬安先是愣住，後多次更改答案，給了「不錯啊！但我都沒注意到」的答案，只是立刻被評分員指正，有回答不錯就是有看到，讓蔣露出尷尬表情，蔡畹鎣也問他，有感受到陷阱了嗎？第三題「你知道我為什麼生氣嗎？蔣萬安的答案是「都是我的錯，對不起」，還拿一旁的北市府發言人殷瑋示範如何安撫情緒，讓蔡畹鎣無奈表示，請放過身邊的兩位同事。

第四題「另一半問，我是不是胖了」，蔣萬安答「沒有，你反而瘦了」，遭蔡畹鎣打槍「這種不會過」；最後一題「工作與我哪個重要？」現場有人認為這題很難，但蔣萬安信誓旦旦的說，這題難不倒他，「我越來越彎了」，後他寫下「沒有什麼比你重要」的答案。節目尾聲，蔡畹鎣公布了成績，殷瑋得分第一，蔣萬安則吊車尾，他笑稱，自己是真的直男。