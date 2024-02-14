藍營立委洪孟楷在農曆年前PO出立法院長韓國瑜、民進黨總召柯建銘30多年前的照片，引發廣大網友回響。他今（14）日再度於臉書貼出台中市長盧秀燕過去首任中央民代時的清晰照，並驚呼「美麗與知性化身，確實可說是最美市長！」

洪孟楷在臉書發文表示，今天初五開工大吉，明天要上班打拚，收心操準備。他還提到，今日同時是2/14西洋情人節，努力又浪漫的結合，就讓自己與在立法院的大學姐盧秀燕市長一起祝福大家平安又快樂！

對於之前找出韓國瑜院長三十幾年前的立委照受到許多鄉親討論，洪孟楷透露，他又利用整理資料期間再找到第四屆立委檔案照，結果發現盧秀燕市長首次擔任中央民代時專業又知性美的一面，「高顏值又專業，確實可說是最美市長！」。

對於2026是否會參選新北市長，洪孟楷沒有明確回應，強調反應民意，是現在最重要的事；深耕地方、監督中央，讓全台2350萬人的主流民意都能傳達，這個目標與堅持始終不變！新的會期持續為鄉親積極的發聲！