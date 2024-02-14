能否想像僅憑一滴血的檢測化驗，就知道患上阿茲海默症等老年癡呆的風險有多高嗎？大陸復旦大學聯合團隊發表最新研究，通過血漿的蛋白檢測，人類可提前15年預知癡呆發病風險。未來可從血檢報告單上，就能提前知道有多大幾率患上癡呆症。

根據澎湃新聞報導，復旦大學類腦智慧科學與技術研究院教授馮建峰、研究員程煒團隊聯合復旦大學附屬華山醫院教授郁金泰團隊展開聯合攻關，採用大規模蛋白質組學數據和人工智慧演算法，發現了預測未來癡呆風險的重要血漿生物標誌物，可提前15年預測癡呆發病風險，對癡呆高危人群的篩查和早期干預具有重大意義。

這一研究成果也以《血漿蛋白質組學預測健康成年人未來癡呆風險》（Plasma proteomic profiles predict future dementia in healthy adults）為題，在13日凌晨發表在《自然·衰老》（Nature Aging）國際學術期刊上。

大陸聯合研究團隊指出，以阿茲海默病為代表的癡呆症，已成為嚴重影響民眾健康和經濟發展的重大公共衛生問題。在臨床症狀出現前，存在數年甚至數十年的隱匿期，早期表現容易與正常老化相混淆。當患者出現顯著認知行為障礙等症狀而就診時，疾病往往已進展到中晚期，錯過干預的最佳時期。

此次研究團隊使用大樣本隊列資料，對5萬2645名非癡呆成年人的血液資料進行跨度超過中位數14年的追蹤分析，參與者中後來有1417位被診斷為新發全因癡呆（ACD）；691位被診斷為新發阿茲海默病（AD）；285位被診斷為新發血管性癡呆（VaD）。

而團隊通過基於抗體的Olink測定技術進行統一測定量化，對每個血液樣本檢測了包含心臟代謝、炎症、神經和腫瘤四個面板上的1463種血漿蛋白，並運用Cox模型和機器學習演算法進行建模分析，最終識別出GFAP、NEFL和GDF15等對癡呆預測極具價值的血漿生物標誌物。

郁金泰表示，這次發現的重要血漿生物標誌物，為血液學檢測從研究到臨床的過渡提供新的理論基礎。且這次建立的模型更加簡便、易獲取、易於普及，無論是短期癡呆發病風險還是10多年後的癡呆發病風險，都能做到很好地預測。

研究團隊介紹，如果一切順利，半年後可應用到臨床檢測，篩查出高危人群。目前，部分體檢醫療機構已主動與團隊取得聯繫，探討將相關檢測加入體檢專案的可能性。下一步將針對大陸的癡呆症風險人群進行資料獲取和交叉驗證，開發最適合大陸人群的癡呆症風險預測數據模型。