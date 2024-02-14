台北市勞動局訂定「台北市促進勞工職業技能補助辦法」，今年起只要在北市連續設籍4個月以上的勞工，或在北市連續提供勞務4個月以上的民眾，取得甲、乙級技術士證照或在技能競賽中榮獲前3名，可向勞動局申請最高10萬元的補助。

北市勞動局去年提案修改「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」擴大補助範圍，其中，為鼓勵勞工提升及培養自我技能，條例中增列補助促進勞工職業技能費用，該案去年下半年經台北市議會三讀通過。

勞動局長高寶華表示，條例通過後隨即擬定補助辦法，未來通過勞動部甲級技術士證照可獲得補助1萬元、乙級5000元，經勞動部認可得比照甲級或乙級的單一級技術士證照亦可申請補助。

如果是技能競賽，勞動局說明，參加北市勞動局主辦的公開正式技能競賽或勞動部主辦全國技能競賽獲前3名者，金牌可獲補助2萬元、銀牌1萬元、銅牌5000元。如經勞動部推派參加國際技能競賽獲前3名者，金牌10萬元、銀牌5萬元、銅牌2萬元。

高寶華指出，技能競賽與技術士證照是北市相當重視的領域，北市補助在職勞工與新住民取得技術士證照，並促進參與國際性、全國性或本市勞動局公開正式技能競賽，將可厚植在職勞工的就業技能，發展產業所需技術人力，促進繁榮與進步。

勞動局補充，凡符合補助申請資格者，應在獲獎日或技術士證生效日起3個月內，將申請相關資料郵寄或親送至台北市職能發展學院，相關申請文件可至台北市職能發展學院官網下載。