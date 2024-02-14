一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

7天春節連假將在今（14）日畫下句點，明天大年初六開工迎來舒適好天氣，中央氣象署指出，今、明兩天天氣屬於晴朗穩定，西半部高溫27至29度，但周五有道鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉為濕涼，北部、東半部有局部降雨，周六就恢復穩定天氣。

氣象署表示，今日台灣上空雲量偏少，天氣維持晴朗穩定，但清晨還是有輻射冷卻效應，今晨最低溫在新竹峨嵋7.2度，高雄以北也有局部10度以下低溫，白天溫度回升，西半部高溫27至29度、東半部25至26度。

氣象署表示，今天大年初五到明天初六開工日，水氣少，今天入夜到明天清晨則水氣偏高，中部以北仍出現低溫12、13度，其他地區14度到18度，而局部地區彰化以北仍然有10、11度低溫，日夜溫差較大。另今天金門、馬祖有低雲貨霧，提醒民眾多加留意航班及船班資訊。

不過氣象署指出，從明天晚上開始到周五中午有一道鋒面通過，以及東北季風增強影響，在迎風面東半部、北部都有局部短暫雨，這波水氣來的很快，周六水氣就趨緩，只剩下東半部有局部雨勢。

溫度方面，氣象署表示，今天白天各地高溫，西半部26至28度，明天清晨溫度偏低，而溫度變化比較明顯是在周五清晨鋒面通、東北季風增強，北台灣中午溫度降到17、18度，轉為偏濕涼天氣型態，中南部溫度白天高溫22、23度，比較舒。周六、日天氣恢復到穩定天氣，一直維持到下周二，但日夜溫差偏大。