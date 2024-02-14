台中市76歲莊姓老翁日前上午11時許外出拿藥，不料迷途8小時狂繞市區80公里，烏日警分局員警最終於五光路旁發現莊翁身影，成功助其與家人團圓。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市76歲莊姓老翁日前上午11時許外出拿藥，不料迷途8小時狂繞市區80公里，烏日警分局員警最終於五光路旁發現莊翁身影，先將其帶返所休息並通知家屬前往，助一家人除夕夜團圓。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市76歲莊姓老翁日前上午11時許，自西屯外出至大雅區某診所拿藥，不料途中迷失方向，在外迷途8小時，甚至加了2次油仍繼續上路。經警方持續搜尋，最終於晚間7時許，於烏日區五光路發現莊翁身影，助莊翁返家團圓，結束80公里迷途記。

台中市警察局烏日分局溪南派出所警員王仁園，日前傍晚6時許接獲大雅警分局大雅派出所通報尋人案件，因適逢圍爐團圓時刻，加上冷氣團來襲低溫壟罩，員警擔心莊翁在外受寒，又感同身受家屬盼望親人回家圍爐的心情，持續於轄區大街小巷穿梭找尋，最終於7時許於五光路路邊發現莊翁，神情相當無助。

經警方了解，莊翁家住西屯區，日前上午11時許騎車外出至大雅區某間診所拿感冒藥，沒想到途中竟迷失方向，甚至騎到機車沒油並加油2次繼續上路，仍找不到方向。莊翁表示，他怎麼騎也騎不到常去的診所，一路從西屯區在市區繞了1圈最後來到烏日，雖急著想回家卻無人可問路。

員警一聽莊翁騎錯方向，還騎了約80公里，相當疲憊，先將莊翁帶回到所內補充水分、熱食暖身，並通知家屬前往。家屬見到莊翁安全無恙後，頻頻感謝員警的協助，讚許員警的高效率，在報案後1小時內就迅速尋獲老父親，讓一家人得以在除夕夜平安團圓。

烏日警分局表示，寒冬已至，民眾應多加留意關懷家中高齡、失智或患有三高的長者保暖及出入安全。建議家中長者若有記憶力減退情形，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。