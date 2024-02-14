根據泰晤士高等教育網站公布的2023年度泰晤士高等教育世界大學聲譽排名結果顯示，哈佛大學連續第13年蟬聯該排名榜首。同時中國大學排名也持續上升，共有15所上榜。泰晤士高等教育首席全球事務官菲爾·巴蒂表示，全球精英高等教育的影響力平衡明顯正發生變化，中國兩所領先的清華與北京大學越來越接近世界大學聲譽排名的榜首，「總體而言，美國和英國正在失去優勢」。

據介紹，泰晤士高等教育世界大學聲譽排名結果，是通過全球最大規模之一的邀請制學術問卷調查評選而出，根據發表過論文的資深學者意見，提供了全球最強大的200所大學品牌的最終名單。

據中新網引述2023年度泰晤士高等教育世界大學聲譽排名，哈佛大學連續第13年蟬聯榜首，麻省理工學院連續第八年穩居第二位，史丹佛大學連續第二年排名第三。整體看到美國有52所大學進入榜單，較2022年減少了4所。英國數量居次共20所大學入選，也同樣較2022年減少了4所。

同時中國大學聲譽持續上升，共有15所上榜，其中8所進入世界前100名，清華大學最新上升至一位到世界第8名。北京大學也上升兩位到第11名。

菲爾·巴蒂表示，全球精英高等教育的影響力平衡明顯正在發生變化。雖然美國和英國可能仍然擁有世界上最負盛名的大學，但中國兩所領先的大學越來越接近世界大學聲譽排名的榜首，總體而言，美國和英國正在失去優勢。這對全球人才流動以及知識創造和創新的地緣政治具有真正的影響。

泰晤士高等教育聲譽負責人、世界100聲譽網路的負責人馬克·薩德伯里也表示，世界各地大學面臨著充滿挑戰的政治和經濟環境，意味必須更努力地在關鍵受眾群體中建立聲譽，並證明它們與社會的相關性。