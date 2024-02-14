年代旅遊因積欠越南WInnER國際旅行社費用，導致292名台灣旅客春節期間在富國島被丟包，現在爆出年代旅遊不只積欠這家地接社費用，一家位於峴港的越南地接表示被年代旅遊拖欠7萬多美元（約新台幣220萬），峴港至少有4家地接受害，質疑年代旅遊存心欺騙。

根據《中央社》報導，位於峴港的越南錫安國際旅遊有限公司曾和年代旅遊合作長達12年，總經理潘英智表示，年代旅遊付錢總是拖拖拉拉，2019年與2020年加起來共欠下8萬多美元（約台幣252萬），迄今只還了1萬美元。

潘英智出示一張團費欠條，上面有年代旅遊董事長林大鈞的簽名與用印。潘英智說，這幾天從新聞上得知年代旅遊出事，「我很懂林大鈞，他一直這樣」，就是先付一點訂金，讓地接社願意接團，之後被討尾款就一直拖，最後錢都沒給。他說有次到峴港市旅遊協會開會，一問之下才發現至少還有另外3家地接社也受害。

潘英智表示，當時選擇隱忍是因為看到台灣旅客來都開開心心的，客人付了錢是無辜的，才決定好好服務；他不解林大鈞收了那麼多錢，為什麼不付錢給地接社，「這很奇怪，是否存心欺騙？」

年代旅遊尚未針對此事回應。