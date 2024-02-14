台北市都發局11日宣布，今年完工招租的舊宗社會住宅，將針對育有2名以上0至6歲子女的家庭提供社會住宅加籤機制。台北市長蔣萬安表示，今年舊宗社宅會讓有2位0至6歲孩童的小家庭，有更高中籤機率入住社宅，也規畫一、二和三房型比例從6：3：1調整為4：5：1，同時也請專業團隊研究輪候制，與民間凝聚共識，並評估時間點。

蔣萬安今日出席光華商場新春開工典禮，他指出，今年舊宗社宅完工正式招租後，會讓有2位0至6歲孩童的小家庭，有更高中籤機率入住社宅，有孩童的小家庭大部分會需要兩、三房型，因此規畫一、二和三房型比例從6：3：1調整為4：5：1，讓二房型大幅增加，之後因應今年小家庭加籤的入住狀況調整。

此外，也有許多民眾期待社宅實施輪候制，蔣萬安說，已請專業團隊研究輪候制，參考法國、香港和荷蘭等國案例，但輪候制和目前抽籤制差異較大，制度轉換銜接過程恐有衝擊，為讓銜接順利，持續和地方、民間團體交換意見，確定凝聚共識，並評估機制操作的時間點。